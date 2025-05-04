وصلت كام السنة دي؟.. أسعار الأضاحي في مصر 2025 بجميع المحافظات المصرية

زادت عمليات البحث في الآونة الأخيرة عن أسعار الأضاحي في مصر تزامنا مع اقتراب عيد الاضحى المبارك هذا العام، حيث تختلف سعر الأضاحي على حسب نوع الأضحية شواء كانت خروف أو ماعز أو عجب أو جاموس وسواء كانت مستوردة أو بلدي وإذا كانت كبيرة أم صغيرة.
أسعار الأضاحي في مصر 2025
تم الإعلان عن أسعار الأضاحي في مصر تزامنا مع اقتراب عيد الاضحي المبارك وهذه الأسعار تتمثل في الآتي
- يصل سعر العجول المستوردة ما بين 40 ألف إلى 60 ألف جنيه
- يتراوح سعر الخروف الكامل ما بين 9000 إلى 12000 جنيه
- سعر الماعز المستورد يتراوح ما بين 4000 إلى 5000 جنيه.
- يتراوح سعر الماعز البلدي في مصر تزامنا مع اقتراب عيد الاضحي ما بين 5000 إلى 6000 جنيه.
- سعر العجل البلدي يتراوح ما بين 60 ألف إلى 80 ألف جنيه.
- تبدأ سعر الاضاحي الصغيرة من 4000 جنيه.
- تصل سعر البقرة الوالدة ما بين 90 إلى 100 ألف جنيه.
- تتراوح سعر الجاموسة الوالدة ما بين 100 إلى 120 ألف جنيه
أسعار كيلو اللحم القائم للاضاحي
تصل أسعار كيلو اللحم القائم للاضاحي سواء ماعز أو خرفان أو جاموس أو بقر وهذه الأسعار تتمثل في الآتي
- يتراوح سعر كيلو لحم العجول البقري ما بين 175 إلى 180 جنيه ويمكن أن يتغير السعر على حسب إذا كان اللحم بلدي أم مستورد.
- سعر كيلو لحم العجول الجاموسي يتراوح ما بين 155 إلى 165 جنيه.
- سعر كيلو لحم الخراف والماعز يصل إلى 200 جنيه.