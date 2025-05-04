اسماء مناطق الإزالة في مكة 1446 وفقًا لقرارات الأمانة العامة “هنـــــــــــــــا”

خرجت أمانة جدة لكي توضح حقيقة ما يتم تداوله بشأن إنشاء المعلومات الخاصة بإزالة الأحياء العشوائية في جدة، حيث نشرت عبر المواقع الرسمية الخاصة بها أن ما يتم تداوله دون مرجع رسمي غير دقيق، وقد أكدت على أن العمل حاليا يرتكز على تطوير البنية التحتية للمناطق التي أزيلت سابقا.

مناطق الإزالة في مكة 1446

هناك العديد من المناطق التي تم تحديدها من أجل إزالة المباني في مكة ومن هذه الأماكن ما يلي

حي كيلو 14 الشمالي.

حي بريمان.

حي أم السلم.

بلديات الجنوب وهي تحتوي على عدد كبير من الأحياء غير المخططة.

هناك أحياء أخرى قيد المراجعة ضمن المناطق المهددة بالازالة.

مراحل إزالة جدة

تم الإعلان عن مراحل إزالة المباني المهددة بالازالة في مكة وهذه المراحل تتمثل في الآتي

مرحلة الانذارات وهي عبارة عن تنبيه السكان بالأحياء المستهدفة ومن ضمنها حي كيلو 14.

مرحلة التقييم الميداني وهي عبارة عن فحص العقارات وتوثيق البيانات.

مرحلة ترحيل السكان وتعويضهم بالإمكان البديلة للسكن.

عملية الإزالة الفعلية للمباني والتي تتم عن طريق هدم المساكن والمباني المخالفة.

إعادة تخطيط وتطوير السمن وتنفيذ المشاريع الجديدة في المواقع التي تم إزالتها.

الأحياء التي أعلن عن استهدافها ضمن مشروع هدد مكة

تم تحديد بعض الأحياء المستهدفة مسبقا ضمن مشروع هدد مكة وهذه الأحياء هي