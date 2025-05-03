“رابط مباشر” تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية في العراق 2025

تقدم الحكومة العراقية الكثير من الدعم المادي والمعنوي الملائم أمام كافة المواطنين، ومن بينها السلع التموينية، حيث إن الجهة المعنية بشأن البطاقة التموينية، تُشدد على جميع المواطنين المواطنين تحديث بطاقاتهم التموينية من فترة لأخرى بحيث يستمر صرف الدعم الشهري مقدم دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة، وفي السطور التالية سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بتحديث البطاقة التموينية.

خطوات تجديد البطاقة التموينية في العراق 2025

جاءت أبرز الخطوات المعنية بتجديد البطاقة التموينية بمختلف محافظات العراق 2025، وفقًا لما نص على النحو التالي:-

قم بزيارة منصة أور عبر الإنترنت.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالمنصة.

مع تحديد خدمة “تجديد البطاقة التموينية”.

مع كتابة المعلومات المطلوبة التي من بينها رقم الهاتف وباقي البيانات الشخصية.

بحيث تقوم برفع المستندات الرسمية والسارية لطلب تجديد البطاقة التموينية.

مع التأكيد على صحة البيانات والوثائق التي قمت بإدخالها.

النقر في النهاية على زر “تأكيد”.

حتى تتلقى إشعار من قبل الجهة المعنية بتحديث البطاقة التموينية.

ما هي مستندات تجديد البطاقة التموينية بالعراق؟

وعن المستندات المعنية بطلب تحديث البطاقة التموينية داخل مختلف محافظات العراق، وذلك من أجل استمرار صرف السلع التموينية التي توفرها وزارة التموين العراقية، بناءً على ما يأتي:-