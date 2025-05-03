لولو الشطورة للأطفال..ثبتها الآن تردد قناة وناسة على نايل سات وعرب سات لمشاهدة أحلى الأغاني

هناك بحث متواصل حول تردد قناة وناسة كيدز للأطفال 2025 حيث تعبر قناة وناسة كيدز من القنوات المميزة التي تقدم محتوى ترفيه ومفيد للأطفال من خلال الأغاني والأناشيد كذلك البرامج والمقاطع الغنائية لذلك إليكم أحدث تردد التابع إلى قناة وناسة كيدز على القمرين نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات

تعبر قناة وناسة كيدز على نايل سات من القنوات المفضلة للأطفال الصغيرة حيث يمكن مشاهدة جميع البرامج والأغاني بجودة عالية في الصوت والصورة كما يمكن مشاهدة جميع الأغاني والأناشيد الجديدة والحصرية على مدار اليوم بدون انقطاع وبدون تشفير لأنها قناة مجانية وتتميز بوجود عدد كبير من الأغاني الحصرية كما يلي:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد وناسة كيدز على عرب سات:

التردد: 11272

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ما هي خطوات تنزيل قناة وناسة على الريسيفر

سوف نوضح لكم طريقة تنزيل قناة وناسة كيدز للأطفال على النايل سات وعرب سات لمشاهدة أفضل الأغاني والأناشيد الجديدة التي نالت إعجاب الملايين من المتابعين في البلاد العربية لذلك إليكم طريقة إضافة القناة الفضائية كما يلي: