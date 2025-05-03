“هنا” نتيجة اللوتري الأمريكي جميع المحافظات.. شوف اسمك في الهجرة العشوائية الان

ظهرت نتيجة اللوتري 2025 بتوقيت مصر، حيث ينتظر المتقدمين حول العالم نتيجة الهجرة العشوائية أو ما يسمى بـ “اللوتري الأمريكي”، ويزداد البحث يوميًا على موعد وكيفية الاستعلام عن هذه النتيجة، مما يجعلها من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها عبر الإنترنت حاليا.
ظهور نتيجة اللوتري 2025
تم الإعلان عن نتيجة اللوتري 2025 مساء اليوم السبت 3 مايو 2025، عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، وهذا الموعد يعتبر توقيتًا موحدًا عالميًا يتيح للمتقدمين من جميع الدول التحقق من نتائجهم بسهولة عبر الإنترنت، ويأتي هذا الإعلان بعد فترة التسجيل التي انتهت في نوفمبر السابق، لتجذب أنظار الملايين في الشرق الأوسط وبالأخص في مصر.
خطوات الاستعلام عن نتيجة اللوتري 2025 بتوقيت مصر
للاستعلام عن نتيجة اللوتري 2025 يمكن اتباع الخطوات السهلة التالية التي قامت وزارة الخارجية الأمريكية بتوفيرها على الموقع الرسمي:
- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية.
- النقر على زر “Check Status” للانتقال للخطوة التالية.
- اختيار أيقونة “Continue” للبدء في عملية إدخال البيانات.
- إدخال بيانات القيد مثل “رقم التأكيد، اسم العائلة، سنة الميلاد، ورمز التحقق”.
- النقر على زر “Submit” للحصول على النتيجة مباشرة على الشاشة.
الأوراق المطلوبة لإتمام إجراءات تأشيرة الهجرة إلى أمريكا
بعد فوزك في اللوتري 2025، لابد من إحضار مجموعة من الوثائق الرسمية المطلوبة لإتمام عملية الحصول على تأشيرة الهجرة الأمريكية وفق اشتراطات السفارة الأمريكية، وتأتي هذه الأوراق على النحو التالي:
- جواز سفر ذو صلاحية.
- شهادة ميلاد أصلية أو نسخة رسمية.
- شهادة حسن السير والسلوك (السجل الجنائي).
- تقرير فحص طبي حديث ومعتمد.
- شهادة الزواج، أو الطلاق في حال الزواج أو الانفصال؛ أو شهادة الوفاة للزوج عند الحاجة.
- صورتان شخصيتان حديثتان بخلفية بيضاء بمقاس 2×2 بوصة.
- وثيقة تثبت موقفك من الخدمة العسكرية.
- إثبات مالي يدعم عملية التقديم، سواء من كفيل أو حساب مالي.
- إثبات مكان إقامة داخل الولايات المتحدة إن توفرت (اختياري).
- يجب التأكد من تجهيز كل هذه الوثائق بدقة؛ للتأكد من استكمال كافة متطلبات تأشيرة الهجرة عند المراجعة في السفارة.