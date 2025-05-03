ما هي شروط دعم ريف للأسر المنتجة والنساء والمتقاعدين؟ والأوراق المطلوبة

يعد برنامج ريف أحد المبادرات الحكومية التي تقوم في المملكة العربية السعودية والتي تساعد على تنمية الأنشطة الزراعية والريفية، حيث إن الهدف منها الدعم المالي لأصحاب المشروعات الصغيرة حتى يساعد على تحسين المعيشة والعمل بجانب زيادة الكفاءة الإنتاجية بالقطاع الزراعي، لذلك قد زادت عجلة البحث من قبل عدد كبير من المواطنين حول معرفة شروط استحقاق الدعم وخطوات التسجيل والأوراق المطلوبة للتسجيل في الدعم.

شروط دعم ريف للأسر المنتجة والنساء والمتقاعدين

تستطيع الاستفادة من برنامج دعم ريف المقدم من المملكة العربية السعودية بعد توفر عدة شروط والتي تتمثل بالآتي:

يشترط أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية أو حامل لبطاقة التنقل.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

حتى يحصل على الدعم النقدي يشترط أن يكون مقيم في داخل المناطق المشمولة بالدعم الريفي وضمن المناطق التي حددتها الوزارة.

يشترط ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن 9000 ريال سعودي عند التقديم للحصول على الدعم.

يجب أن يكون المتقدم من صغار المزارعين أو العاملين في المهن الزراعية أو الحرفية المحددة من خلال البرنامج.

يجب على المتقدم أن يمتلك حساب بنكي مفعل حتى يحصل على الدعم.

يشترط على المتقدم حتى يحصل على الدعم ألا يكون يعمل لدى كلا من القطاع الحكومي أو شركة خاصة في المدة التي يتم فيها تقديم الطلب.

لا يسمح إطلاقا بصرف الدعم إلا بعد التأكد من استفاء لكافة الشروط التي تم ذكرها.

الأوراق المطلوبة لاستحقاق دعم ريف

يمكننا التعرف على المستندات الرسمية المطلوبة لاستحقاق دعم ريف للسعوديين من خلال الآتي: