أسعار اللحوم البقري والجاموسي والخراف والماعز في عيد الأضحى 2025

تزامنًا مع دخول عيد الأضحى المبارك، بدأ العديد من المواطنين يبحثون عن أسعار الأضاحي المتمثلة في البقري والجاموسي والخراف والماعز، ناهيك عن أن عمليات البحث زادت حول أسعار الأضاحي في الوقت الحالي، ناهيك عن إمكانية التعرف على سعر الكيلو القائم وكذلك الأضحية كاملة بالأسواق، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الأضاحي عيد الأضحى المبارك 2025

جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار الأضاحي مع دخول عيد الأضحى المبارك، بناءً على ما يلي:-

وصل سعر كيلو العجول البقري من 175 لـ 180 جنيهًا للكيلو الواحد.

بينما سجل سعر كيلو العجول الجاموسي من 155 لـ 170 جنيهًا للكيلو.

أما عن سعر كيلو الخراف وكذلك الماعز فتراوح من 150 لـ 200 جنيه للكيلو.

حتى أن كيلو البناتي في محلات الجزارة تراوح من 400 لـ 450 جنيه.

أسعار الأضاحي كاملة

وعن أسعار الأضاحي داخل الأسواق المعنية بالبيع على مستوى الجمهورية وهي تختلف من منطقة إلى أخرى، ناهيك عن الجهود المبذولة من قبل وزارة التموين والزراعة لضخ العديد من الأضاحي المستوردة والبلدي خلال الفترة القليلة المقبلة، مع فرض إجراءات ورقابة صارمة على الأسواق لعدم احتكار هذه السلع، وعليه فإن الأسعار جاءت وفقًا لما يلي:-