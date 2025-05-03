ظهرت الان نتيجة الشهادة السودانية.. شوف نتيجتك بالإسم فقط

في ضوء اهتمام الملايين من الطلاب وأولياء الأمور في السودان، أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية رسميًا عن تفاصيل صدور نتيجة الشهادة السودانية 2023-2025، حيث بدأ البحث يتزايد عن رابط النتيجة وخطوات الاستعلام عنها، وقد خصصت الوزارة بوابة إلكترونية لتسهيل الحصول على النتائج بكل بساطة وسرعة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2023-2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 رسميًا عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية من خلال مؤتمر صحفي موسع، وأكدت الوزارة أن الطلاب يمكنهم الاستعلام عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، حيث يمثل هذا الإعلان مصدر راحة للملايين من الطلاب الذين طال انتظارهم للنتيجة النهائية.

خطوات استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2023-2025

أصبح الاستعلام عن النتائج أمرًا سهلًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، وللحصول على نتيجة امتحان الشهادة السودانية 2025 يجب اتباع الخطوات التالية بعناية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية.

أو موقع النتائج.

اختيار خدمة “نتائج الشهادة السودانية 2025”.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بدقة في الخانة المخصصة.

النقر على زر “استعلام”.

ظهور النتيجة متضمنة تفاصيل الدرجات، التقييم العام، والنسبة المئوية.

نصائح ما بعد ظهور نتيجة الشهادة السودانية 2025

بعد إعلان النتائج، تأتي فترة حاسمة في حياة الطلاب للتحضير للمرحلة الجامعية، وفيما يلي قائمة بأبرز النصائح التي يمكن اتباعها بعد ظهور نتيجة الشهادة السودانية: