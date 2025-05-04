تحذير هام من بنك الخرطوم لجميع عملائه الكرام.. افتح بنكك الأن

واجه بعض مستخدمي بنكك التابع لبنك الخرطوم، بعض المشكلات أثناء استخدام التطبيق، ناهيك عن سحب أموال كبير من حسابات بعض العملاء دون أي مبرر، جاء ذلك في ظل التطوير التوسيع الكبير المعتمد من قبل بنك الخرطوم ليشمل كافة المواطنين في مختلف الولايات السودانية، خاصة عند فتح حساب بنكي جديد داخل بنك الخرطوم، بالإضاف إلى أن البنك أًدر تنويهًا جديدًا لمستخدمي تطبيق بنكك، نكشفه لكم من خلال السطور المتمثلة في التالي.

تنبيهات بنك الخرطوم حول بنكك

وعن التنبيهات الموجهة إلى عملاء بنك الخرطوم وخاصة مستخدمي بنكك، فجاءت كما يلي:-

يجب على كل العميل التأكيد على التحقق من المعاملات المالية التي يقوم بإجراءها من خلال بنكك.

كذلك التأكيد على التعامل فقط مع القنوات الرسمية المُعلنة من قبل البنك.

مراجعة كشف الحساب الخاص بالعملاء بشكل دوري من أجل التأكيد على صحة المعاملات التي تم إجراها.

تحديث البيانات بشكل دوري في حالة وجود أي تغيرات بالبيانات الشخصية.

عدم الإلتفات إلى أي أنباء يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلتزام تعليمات البنك المفروضة على كافة العملاء.

حذر مشاركة أي معلومات شخصية كانت أو مصرفية يتم تداولها مع أي جهة غير رسمية.

فتح حساب بنك الخرطوم

ولكي تتمكن من إجراء فتح حساب داخل بنك الخرطوم أمام كافة العملاء الجدد سواء المقيمين أو المسافرين، فعليك اتباع الأتي:-

أن تقوم بزيارة بنك الخرطوم عبر الموقع الرسمي لذلك.

بعدها قم بتسجيل الدخول إلى صفحة خدمات البنك.

فيما ستتمكن بعدها من إختيار خدمة “فتح حساب جديد”.

بحيث تقوم بإدخال معلومات العميل ومن بينها رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر الساري.

مع رفع الوثائق السارية والصالحة لطلب فتح الحساب.

النقر في النهاية على أيقونة “تأكيد”.

ما هي شروط فتح حساب بنك الخرطوم؟

أما عن الشروط الواجب توافرها في كافة راغبي فتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم، وفقًا لما يأتي:-