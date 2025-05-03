أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 3-5-2025

تعتبر أسعار البنزين والسولار من أكثر المواضيع بحثًا، بعد التعديلات الجديدة التي أجرت على قائمة المواد البترولية، نظير أن هذه الأسعار تضمنت مختلف أنواع البترول، ويمكنك التعرف على كافة التحديثات التي تمت على سعر اللتر الواحد من البنزين وكذلك السولار، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت

ووفقًا لأخر قرار للجنة التسعير التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، فإن أسعار البنزين والسولار، ويأتي ذلك بعد الإضطراب الكبير التي شهدته أسعار المواد البترولية بمختلف أنواعها داخل كافة المحطات الحكومية والخاصة، فيما جاءت التحديثات الأخيرة التي تمت على المواد البترولية وفقًا لما جاء على النحو الأتي: –

وصل سعر لتر البنزين من نوع “80” إلى 15.75 جنيه للتر الواحد.

فيما سجل سعر اللتر من بنزين “92” نحو 17.25 جنيه للتر.

أما عن سعر البنزين نوع “95” بلغ نحو 19 جنيهًا.

أما عن سعر السولار فسجل نحو “15.50” جنيه للتر الواحد.

وعن الكيروسين فبلغ نحو 15.50 جنيه.

سعر الوقود في المحطات اليوم

وعن التحديثات التي تمت على أسعر الوقود بمختلف أنواعها في المحطات المعنية بالبيع، وبعد القرارات الأخيرة الصادرة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية حول تعديل سعر البنزين والسولار وأسعار الوقود، فإن سعر أسطوانات الغاز، جاءت كما نص على النحو الأتي:-