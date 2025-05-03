ظهور اللوتري الأمريكي.. رابط نتائج برنامج الهجرة العشوائية إلى أمريكا

نتيجة اللوتري الأمريكي، من أكثر المواضيع بحثًا في الوقت الحالي، نظير أن هذا برنامج الهجرة العشوائية الذي يوفر فرص سفر إلى دولة أمريكا، ناهيك عن إعلان هذا البرنامج كل عام، بالإضافة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية قامت بالإعلان رسميًا عن النتيجة اليوم السبت الموافق 3 من شهر مايو 2025، فيما جاء ذلك على الموقع الرسمي للوزارة، ويمكنك الإطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة خلال السطور التالية.

موعد بدء التسجيل في اللوتري الأمريكي

أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، أن التسجيل في اللوتري الأمريكي بدأ من يوم 2 أكتوبر 2024، وبقى مستمرة لفترة من الوقت، ناهيك عن غلق باب التسجيل والبدء في عملية المراجعة التي دامت لأكثر من شهر، حتى تم الإعلان اليوم السبت الموافق 3 من شهر مايو 2025 عن النتائج، فيما يتأهل كافة المقبولين من الإستعداد إلى السفر للولايات المتحدة الأمريكية، مع تجهيز المستندات المطلوبة والسارية.

الإستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2025

أما عن الخطوات المعنية بطلب الإستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2025، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-