كيفية تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025 ضيف مولودك بكل سهولة

يبحث العديد من المواطنين في دولة العراق، عن خدمة تحديث البطاقة التموينية التي تعتبر من أهم وأبرز المستندات التي توفرها الحكومة العراقية أمام المواطنين، نظير أن هذه البطاقة تُساهم في الحصول على السلع الغذائية الشهرية، بالإضافة إلى إمكانية إضافة المواليد الجدد وضم الزوجات، وغيرها ذلك من الخدمات الأخرى التي تضمنها هذه البطاقة، فيما يمكنك التعرف على كافة التفاصيل المعنية بطب تحديث البطاقة، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

خطوات تحديث البطاقة التموينية في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي تقوم بتحديث البطاقة التموينية بمختلف محافظات العراق، بناءً على ما يلي:-

قم بزيارة منصة أور الإلكترونية.

ثم عليك القيام بتسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

قم بعد ذلك بإختيار خدمات التموين.

بحيث تتمكن من تحديد الخدمة التي ترغب فيها “خدمة تحديث البطاقة التموينية”.

مع إدخالك إلى المعلومات الشخصية الخاصة بالمستفيد.

رفع الوثائق السارية والجديدة راغب إضافتها ضمن البطاقة التموينية.

التأكيد على صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

النقر في النهاية على زر “تأكيد”.

بعدها تصل إليك رسالة بنجاح تحديث البطاقة التموينية في العراق.

ما هي شروط تجديد البطاقة التموينية بالعراق؟

وعن الشروط المعنية بإضافة المواليد في بطاقة التموين أو استخراج بطاقات جديدة، فعليك اتباع الأتي:-