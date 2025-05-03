ما حقيقة تمديد العمرة للسعوديين حتى 10 ذي القعدة؟ .. وزارة الحج والعمرة تكشف

زادت عمليات البحث حول حقيقة تمديد العمرة للسعوديين وخاصة بعد إعلان بعض المصادر الرسمية بقرار تمديد فترة السماح بأداء العمرة للمواطنين السعوديين دون الحاجة إلى استخراج تصريح عبر تطبيق نسك الإلكتروني، ولا توجد أي تعقيدات بخصوص تلك الأمر أو أي شروط مطلوبة.

تمديد العمرة للسعوديين

تم إطلاق بعض القرارات بشأن تمديد العمرة للمواطنين والمقيمين السعوديين وهذه القرارات تتمثل في الآتي

أصدرت بعض المصادر الرسمية في وزارة الحج والعمرة تمديد فترة سماح أداء العمرة للمواطنين السعوديين حتى يوم 10 من ذي القعدة.

كما يأتي هذا القرار دون الحاجة إلى استخراج تصريح أداء العمرة وذلك خاص بالمعتمرين داخل السعودية.

تأتي هذه القرارات ضمن جهود وزارة الحج من أجل تيسير أداء الشعائر الدينية للمواطنين والمقيمين دون تعقيد والحفاظ على الحركة والتنظيم داخل الحرم المكي خلال موسم الحج.

تفاصيل قرار تمديد فترة أداء الحج والعمرة

هناك بعض التفاصيل بشأن تمديد فترة السماح بأداء مناسك الحج وهذه التفاصيل هي