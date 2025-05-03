أخر تحديث نزل حالًا “تردد قناة الفجر الجزائرية” .. على القمر الصناعي نايل سات

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من أشهر القنوات الفضائية التي تقوم بعرض المسلسلات التركية والتاريخية على مدار الساعة دون توقف ومنها مسلسل المؤسس عثمان وصلاح الدين الأيوبي، كما أنها تقوم بتقديم المحتوى بجودة عالية لضمان مشاهدة المحتوى بجودة عالية من جميع أنحاء العالم دون ملل.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يوجد تردد خاص بقناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات من أجل تثبيتها وحفظها على الرسيفر ومشاهدة اشهر المسلسلات المدبلجة وهذا التردد هو

تردد القناة 12034

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي هو النايل سات

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الاستقطاب أفقي

جودة القناة HD.

طريقة ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

يوجد تردد خاص بقناة الفجر الجزائرية لتحميلها ومشاهدة اشهر المسلسلات التركية المدبلجة إلى العربية وهذه الخطوات تكون كالآتي