أخر تحديث نزل حالًا “تردد قناة الفجر الجزائرية” .. على القمر الصناعي نايل سات

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من أشهر القنوات الفضائية التي تقوم بعرض المسلسلات التركية والتاريخية على مدار الساعة دون توقف ومنها مسلسل المؤسس عثمان وصلاح الدين الأيوبي، كما أنها تقوم بتقديم المحتوى بجودة عالية لضمان مشاهدة المحتوى بجودة عالية من جميع أنحاء العالم دون ملل.
تردد قناة الفجر الجزائرية
يوجد تردد خاص بقناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات من أجل تثبيتها وحفظها على الرسيفر ومشاهدة اشهر المسلسلات المدبلجة وهذا التردد هو
- تردد القناة 12034
- معدل الترميز 27500
- القمر الصناعي هو النايل سات
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- معامل الاستقطاب أفقي
- جودة القناة HD.
طريقة ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية
يوجد تردد خاص بقناة الفجر الجزائرية لتحميلها ومشاهدة اشهر المسلسلات التركية المدبلجة إلى العربية وهذه الخطوات تكون كالآتي
- الضغط على زر الإعدادات التي يوجد في ريموت الكنترول.
- اختار بعدها من زر ريموت الكنترول كلمة خيارات من القائمة المعروضة.
- اختار كلمة تثبيت أو كلمة installation في حالة إذا كان الرسيفر الخاص بالمستخدم باللغة الإنجليزية.
- تحديد القمر الصناعي المراد تنزيل القناة عليه.
- إدخال تردد القناة ومعامل الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ والقمر الصناعي وذلك في الأماكن المخصصة لهم بشكل صحيح.
- التأكد من بيانات القناة.
- الضغط على كلمة بحث وبعدها كلمة حفظ والانتظار قليلاً من أجل الانتهاء من تحميل القناة وتثبيتها على شاشة التليفزيون مع باقي القنوات الفضائية الأخرى التي تقوم بتقديم نفس المحتوى المدبلج.