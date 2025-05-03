ثبتها الآن .. تردد قناة كراميش الجديد للأطفال “على القمر الصناعي نايل وعرب سات” 2025

يبحث الكثير من الأهالي عن التردد الخاص بقناة كراميش الذي يتم تغييره من حين إلى آخر لضمان تقديم محتوى عالي الجودة، حيث أنها تعتبر من أقدم قنوات أناشيد الأطفال وتعمل القناة على مدار الأربعة وعشرون ساعة دون توقف فبدأ أمر تحميلها وضبطها على الرسيفر ضروري للكثير من الأسر.

تردد قناة كراميش

تبحث العديد من الأسر عن تردد قناة كراميش الجديد لأبنائهم على القمر الصناعي نايل سات وجاء التردد الجديد على النحو التالي:

تردد القناة 11430.

معامل الاستقطاب عمودي v.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅞.

القمر الصناعي هو نايل سات.

تردد قناة كراميش على عرب سات

يمكن ضبط قناة كراميش على الرسيفر لمشاهدة المحتوى المميز الخاص بالأطفال على القمر الصناعي عرب سات من خلال هذا التردد

تردد القناة 11390.

معامل الاستقطاب عمودي v.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

طريقة ضبط قناة كراميش على الرسيفر

يمكن الاستمتاع بمشاهدة قناة كراميش من خلال ضبط القناة على جهاز الرسيفر بالطريقة التالية: