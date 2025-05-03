تثبيت سريع الآن .. تردد قناة وناسة للأطفال على القمر الصناعي نايل سات “هنــــــــــا”

تعتبر قناة وناسة من أفضل قنوات الأطفال التي يفضلها الكثير من الأسر خاصة الذين لديهم أطفال، وذلك بفضل المحتوى الهادف التي تقوم بتقديمه على مدار الساعة دون توقف ويمكن مشاهدتها من جميع أنحاء العالم.

تردد قناة وناسة للأطفال

يمكن ضبط قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات بكل سهولة لمشاهدة المحتوى الذي تقوم بعرضه على مدار اليوم، وذلك عن طريق إدخال التردد التالي:

تردد القناة 11470.

معامل الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز هو 27500.

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد قناة وناسة على عرب سات

يمكن ضبط تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات من أجل استمتاع الطفل بالمحتوى التعليمي المميز وذلك عن طريق التردد التالي:

تردد القناة 11270.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب أفقي.

جودة القناة sd.

مميزات قناة وناسة

هناك العديد من المميزات التي تتميز بها قناة وناسة التي تخص الأطفال، ومن أشهر هذه المميزات ما يلي: