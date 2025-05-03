باقي كم يوم من دلوقتي؟ .. مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 لجميع سنوات النقل

قد أوضح وزير التعليم محمد عبد اللطيف القرار الحاسم حول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025، وذلك بعد تعديلها للمرة الثانية، وأشار على أن يتم إتباع جميع المواعيد المخصصة لكافة الامتحانات الخاصة بجميع المراحل التعليمية، وعلى أن يتم الالتزام بجميع التعليمات الخاصة من الإدارات التعليمية المختلفة في جميع أنحاء القاهرة، بالإضافة إلى أن هذا التعديل قد تم إخطاره إلى جميع المديريات التعليمة.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025

قد أوضح وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف عن تعديل بسيط في مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025، والذي قد يعتبر من أكثر الترندات التي ارتفعت في الفترة الأخيرة على الإطلاق، بالإضافة إلى انه قد أشار بشكل رسمي والأخطار المؤكد الذي تم أرسالة إلى العديد من مديريات التعليمية في القاهرة، وعلى أن يشمل التعديل الأتي وهو:

يبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي في اليوم الواحد والعشرون من شهر مايو 2025.

وعلى أن تبدأ مراحل النقل الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية في اليوم الثاني والعشرون من مايو 2025.

مواعيد امتحانات والتقييمات الابتدائية

قد أوضح وزير التعليم وفقًا للخطة الزمنية الخاصة بالامتحانات والتقييمات والتي قد تبدأ في الأتي وهي: