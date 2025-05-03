إيرادات فيلم سيكو سيكو اليومية تتخطى حاجز 2 مليون جنية مصري!

قد حصلت إيرادات سيكو سيكو على أعلى النسب في هذا الأسبوع الحالي والذي قد أكد نجاحه بشكل كبير جدًا بالمقارنة مع العديد من الأفلام التي تم أذاعتها في نفس التوقيت، بالإضافة إلى انه قد يعتبر أن هذا الأسبوع هو الثاني لفيلم سيكو سيكو في دور السينما، بالإضافة إلى انه أيضا مازالت الإيرادات في الارتفاع وذلك من خلال النجاح المذهل الذي شاهدة الفيلم في الفترة الأخيرة.

إيرادات فيلم سيكو سيكو

قد نجح فيلم سيكو سيكو بشكل كبير في الفترة الأخيرة، والذي قد حصل على إيرادات في خلال أخر 24 ساعة فقط على مبلع يصل إلى 2 مليون و186 الف جنية مصري، بالإضافة إلى انه يكون قد حصل الفيلم بشكل إيرادات أجمالي يصل إلى 27 مليون و 411 الف جنية مصري، بواقع تذاكر وصلت إلى 206 الف تذكرة سينمائية مختلفة، ومازالت الارتفاعات مستمرة وليصل مبلغ الإيرادات الكلي في جميع السينمات المصري ليصل إلى 109 مليون و 298 الف جنية مصري، وذلك ليصل إلى أجمالي التذاكر لتكون 853 الف تذكرة.

الأفلام الأعلى إيرادات

قد تم الوصول إلى جميع الأفلام الأعلى إيرادات على الإطلاق والتي قد تتمثل في الأتي وهي: