اسعار مش متوقعة إطلاقًا .. سعر الأضاحي 2025 في مصر بجميع المحافظات

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتساءل العديد من المواطنين والأشخاص حول العالم عن أسعار الأضاحي 2025، وذلك بعد ارتفاع العديد من التساؤلات المستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتساؤل المستمر حول حول أسعار المواشي باختلاف أنوعها والأماكن الأرخص شراء، بالإضافة إلى انه أيضا تم التأكد من ارتفاع الأسعار وكان طفيفًا مقارنة بالعام الماضي في جميع الأسواق المصرية.

سعر الأضاحي 2025

ارتفعت التساؤلات المستمرة حول سعر الأضاحي 2025، بالإضافة إلى انه المقارنة التي تمت المواجهة بين الأسعار الحالية والعام الماضي، تم التأكد بان جميع الأسعار التي ارتفعت طفيفة جدًا، وعلى أن يتم تحديد أسعار الأضاحي على هذا الأمر للكيلو الواحد القائم الأتي وهو:

العجول البقري: يصل الكيلو من 175 إلى 180 جنية مصري.

العجول الجاموسي: يصل الكيلو القائم من 155 إلى 165 جنية مصري.

الخراف والماعز: يصل سعر الكيلو إلى 200 جنية مصري.

يصل سعر العجول المستوردة بين 40 الف جنية مصري وبين 60 الف جنية مصري.

ويتراوح سعر الخروف الكامل المستورد بين 9 الف جنية مصري وبين 12 الف جنية مصري.

وقد يتراوح سعر الخراف المستورد الصغير بين 6000 وبين 7000 جنية مصري.

وقد يصل سعر الماعز البلدي بين 5000 وبين 6000 جنية مصري.

كما يصل سعر الماعز المستورد إلى 4000 إلى 5000 جنية مصري.

وقد يصل سعر العجل البلدي بين 60 الف وبين 80 الف جنية مصري للعجل كامل.

أسعار الأضاحي في مصر

قد يتساءل العديد من المواطنين عن أسعار الأضاحي في مصر، وقد أوضحت الجهات المختصة بان الأسعار التي تم ارتفاعها ومقارنتها بين العام الحالي والعام الماضي، جاءًت وفقًا للنقل والأعلاف وأيضا الزيادة الموسمية المعروفة قبل العيد مباشرة، وقد أيضا تختلف الأسعار بشكل كبير بين المحافظات وبين نوع الأضحية القائمة وحجمها والمنطقة الجغرافية التي تمت فيها التربية.