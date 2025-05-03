اتفرج وشجع عبر القنوات الناقلة .. مباريات يوم السبت في الدوري المصري والإنجليزي

تشمل قنوات كرة القدم العديد من مباريات يوم السبت المختلفة والمنافسة والتي ينتظرها العديد من عشاق كرة القدم على الإطلاق، بالإضافة إلى استكمال الموجهات المختلفة من الدوري المصري والانجليزي والمشاركة في منتخب مصر الشباب أيضا وذلك في كأس الأمم الافريقيا، بالإضافة إلى وجود العديد من ظهور اللاعيبة المحترفة في الخارج، ونزول لأول مرة في مباريات يوم السبت.

مباريات يوم السبت

قد يتساءل العديد من عشاق كرة القدم عن مباريات يوم السبت، المختلفة والتي سوف يتم عرضها بشكل متواصل على العديد من قنوات كرة القدم المختلفة، والتي قد تشمل الأتي وهي:

الدوري المصري: انبي أمام الجونة في الساعة الخامسة مساءًا على قناة أون تايم، مودرن سبوت أمام غزل المحلة في الساعة الثامنة مساءًا على أون تايم.

الدوري الانجليزي: ايفرتون أمام ايبسويتش تاون في تمام الساعة الخامسة مساءًا على بي أن سبورت 1، ارسنال و بورنموث في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا على بي أن سبورت.

كأس الأمم أفريقيا للشباب: تنزانيا للشباب أمام سيراليون للشباب في تمام الساعة السادسة مساءًا على قناة بي أن سبورت 6، مصر للشباب أمام زامبيا للشباب في تمام الساعة التاسعة مساءًا على قناة بي أن سبورت 6.

الدوري الاسباني: الافيس أمام اتلتيكو مدريد في تمام الثالثة عصرًا على قناة بي أن سبورت 3، بلد الوليد أمام برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءًا على قنا بي أن سبورت 1.

دوري أبطال اسيا للنخبة: أهلي جدة أمام كاوساكي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا.

برامج التحليلية للمباريات

وقد يشمل كل مباراة برنامج تحليلي خاص بها، والذي يعتبر الملخص بعد المبارة مباشرة، والذي من خلاله يتم الوصول إلى العديد من تحليل كل من الأهداف التي تم الحصول عليها في المباراة، بالإضافة إلى الأخطاء التي تم الوقوع فيها من قبل اللاعبة وخلافة، وذلك البرنامج قد يتم أذاعته بشكل فوري بعد الانتهاء من المباراة.