ما هو موعد صرف تكافل وكرامة شهر مايو 2025 والكشف عن حقيقة الزيادة الجديدة

يبحث الكثير من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في جمهورية مصر العربية على آخر أخبار تكافل وكرامة شهر مايو 2025 حيث يرغبوا التعرف على طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة لهذا الشهر لمعرفة تفاصيل الدعم كما للعلم لا بد من توفير كافة الضمانات والشروط اللازمة للحصول على دعم تكافل وكرامة في مصر الذي يتم توفيره للأسر الأكثر أحتياج في تلك الظروف الحالية.

تكافل وكرامة شهر مايو

يستطيع العديد من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الاستعلام عن تفاصيل الدعم من خلال الرقم القومي للمستفيدين كما يمكن الاطلاع على دعم تكافل وكرامة بكل سهولة بدون الذهاب إلى مقر وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي:

توجه إلى الموقع الرسمي لدى وزارة التضامن الاجتماعي في مصر

ثم اختر خدمة الاستعلام عن نتيجتك.

بعد ذلك عليك كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.

بعد ذلك اضغط على استعلام لعرض تفاصيل بطاقة تكافل وكرامة.

قيمة المعاش الشهري كما يمكنك الاتصال بالخط الساخن 19680 أو زيارة مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لك.

ما هو موعد صرف معاش شهر مايو 2025

صرحت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2025 سوف يبدأ من يوم الخميس 15 من شهر مايو 2025 من خلال مكاتب البريد أو منافذ الصرف المختلفة مثل فوري أو أمان.

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة