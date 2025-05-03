خطوات تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات “هنــــــــــــا”

يرغب محبي اكتشاف الطبيعة التعرف على طريقة تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك حيث تعتبر القناة الفضائية من أفضل القنوات التي تقدم محتوى لائق يجذب الكثير من المتابعين في الوطن العربي بالكامل حيث أعجبت تلك القناة الفضائية عدد كبير من المتابعين في أعمار مختلفة من الصغار والكبار لذلك سوف نوضح لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي بكل سهولة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

في الفترة الحالية تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من القنوات الفضائية التي تقدم محتوى لائق يجذب الكثير من المتابعين حيث تقدم برامج من أجل اكتشاف الطبيعة الخلابة كما تعلم الأطفال الكثير عن الحيوانات والطيور في الغابة لذلك سوف نوضح لكم كيفية تثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك من أجل مشاهدة أفضل البرامج على مدار 24 ساعة بدون انقطاع وبدون تشفير وبجودة عالية في الصوت والصورة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على قمر نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على قمر عرب سات

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

خطوات تثبيت القناة على الرسيفر الخاص بك