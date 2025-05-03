بعد قرار تمديد العمرة لضيوف الرحمن .. وزارة الحج والعمرة تكشف عن موعد نهايتها رسميًا 1446

تمديد العمرة من الموضوعات التي شغلت بال الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية حيث تسعى دائماً الحكومة السعودية على توفير تسهيلات من أجل أداء العمرة قبل موسم الحج لذلك صرحت وزارة الحج والعمرة في المملكة عن تمديد السماح للمواطن السعودي بأداء العمرة بدون تصريح عبر تطبيق نسك وذلك حتى اليوم العاشر من شهر ذو القعدة 1446هـ للتسهيل على السعوديين والسعوديات من أجل تمديد أداء العمرة في المملكة.

تمديد العمرة

هناك العديد من المواطنين والمواطنات قبل موسم الحج يريد تمديد العمرة لذلك تم توفير خدمات عديدة تحت إشراف وزارة الحج والعمرة حيث تقرر تمديد العمرة لأول مرة منذ سنوات حيث يمكن للمواطن السعودي التوجه إلى الحرم المكي لأداء العمرة بدون الحاجة تصريح أو بدون الحجز الإلكتروني عبر نسك.

أسباب تمديد العمرة

وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أعلنت هذا القرار قبل موسم الحج لتلك الأسباب:

يمكن تخفيف الضغط على تطبيق نسك الإلكتروني.

كذلك منح فرصة للمعتمر قبل موسم الحج.

يهدف القرار إلى تحسين تجربة المعتمرين وتنظيم حركة الدخول والخروج في الحرم.

كذلك استيعاب عدد كبيرة من المواطنين والمواطنات في دولة السعودية خلال فترة محدودة.

للعلم لاقى القرار ترحيب من منصات التواصل الاجتماعي من المواطنين والمواطنات.

مدة سريان قرار تمديد العمرة

صرحت وزارة الحج والعمرة بأن التمديد مستمر حتى 10 ذو القعدة 1446هـ مما يجعل الفترة الراهنة فرصة مثالية لكل من يرغب في أداء العمرة قبل الزحام الكبير في موسم الحج لعام 2025.