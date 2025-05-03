خلال أيام فقط .. اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 1446 للدور الأول والثاني

اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 1446 من الأمور المهمة التي يبحث عنها العديد من أولياء الأمور والطلاب في المملكة العربية السعودية حيث يرغبوا معرفة الموعد النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الثالث في السعودية من أجل الاستعداد الجيد للامتحانات النهائية سواء امتحان شفوي أو امتحان تحريري لذلك سوف آخر أخبار الاختبارات النهائية في المدارس 1446.

اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 1446

صرحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن الجدول الزمني لاختبارات الفصل الدراسي الثالث للعام 1446هـ، والذي يشمل جميع المراحل الدراسية مع مراعاة الاختلاف في بعض المناطق بسبب موسم الحج.

مواعيد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث 1446

الاختبارات الشفهية والعملية تبدأ يوم الأحد 27 ذو القعدة 1446هـ الموافق 25 مايو 2025م.

الاختبارات التحريرية الدور الأول تنطلق يوم الأحد 19 ذو الحجة 1446هـ الموافق 15 يونيو 2025م.

كما إعلان النتائج يكون في يوم الخميس 23 ذو الحجة 1446هـ، الموافق 19 يونيو 2025م.

اختبارات الدور الثاني تبدأ يوم الاثنين 28 ذو الحجة 1446هـ، الموافق 24 يونيو 2025م.

موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في مكة

للعلم في البداية منطقة مكة المكرمة أصبح لها موعد اختبارات مختلف عن باقي المناطق بالسعودية بسبب تصادف الاختبارات النهائية مع موسم الحج تم تقديم المواعيد لتبدأ الشفهية في 24 ذو القعدة والتحريرية في 17 ذو الحجة 1446هـ لكن بقية المناطق مثل الرياض وجدة والدمام والقصيم والأحساء تبدأ فيها الاختبارات كما هو مقرر في الجدول العام دون تعديل كما نهاية العام الدراسي يكون في يوم الخميس 1 محرم 1447هـ الموافق 26 يونيو 2025م كذلك للعلم الاختبارات المركزية تتم لبعض الصفوف في الفترة من 21 إلى 27 ذو الحجة 1446هـ