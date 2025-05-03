TOYOUR EL-JANAH KIDES TV .. تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل وعرب سات 2025

فريق عمل البديل تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
TOYOUR EL-JANAH KIDES TV .. تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل وعرب سات 2025

قناة طيور الجنة بيبي من القنوات الفضائية المخصصة للأطفال الصغيرة لذا يبحث الكثير من المتابعين على تردد قناة طيور الجنة التي نالت إعجاب الكثير من محبي قنوات الأطفال ولها قاعدة جماهيرية حاشدة بسبب نجاح القناة في تقديم برامج ينتظرها العديد من الأطفال لذا سوف نقوم بتوضيح التردد الحالي لقناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية المتاحة.

تردد قناة طيور الجنة

تعتبر قناة طيور الجنة بيبي من أشهر القنوات التي تقدم أغاني شيقة وممتعة أسعدت قلوب الأطفال الصغيرة ولها شعبية واسعة في البلاد العربية لذلك سوف نوضح لكم تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من أجل مشاهدة ومتابعة جميع البرامج والأغاني المقدمة للأطفال الصغيرة على مدار 24 ساعة بدون توقف.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

  • التردد: 11274
  • الاستقطاب: أفقي (H)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4
  • الجودة: HD

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

  • التردد: 11310
  • الاستقطاب: عمودي (V)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4
  • الجودة: HD

كيفية تثبيت القناة إلى جهاز الاستقبال

  • عليك الدخول إلى إعدادات الريسيفر باستخدام الريموت كنترول.
  • اختيار البحث اليدوي مع تحديد القمر الصناعي.
  • سجل جميع بيانات التردد كما هو موضح مع كتابة معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب.
  • ثم البحث على قناة طيور الجنة ثم حفظ القناة بعد العثور عليها لمشاهدة أفضل البرامج الغنائية.
  • بذلك يمكن مشاهدة جميع أغاني البيبي الصغير التي نالت إعجاب الملايين من محبي ومتابعي قنوات الأطفال في الوطن العربي.
معلومات الكاتب
فريق عمل البديل

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