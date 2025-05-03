رسميًا .. بداية تسجيل السنه الأولي ابتدائي من يوم 4مايو 2025 “عبر منصة فضاء الأولياء”

وفرت وزارة التربية الوطنية في الجزائر الكثير من الخدمات الإلكترونية لأولياء الأمور والطلاب في الوقت لذلك يتساءل الكثير عن طريقة تسجيل السنه الأولي ابتدائي في الجزائر حيث يرغب العديد من أولياء الأمور أن يطمئنوا على مستقبل أولادهم من خلال بداية التحاقهم في المدارس لذلك سوف نوضح لكم الطريقة بالخطوات في مقال اليوم.

تسجيل السنه الأولي ابتدائي

لقد وضحت وزارة التربية الوطنية عن انطلاق عملية تسجيل التلاميذ الجدد في السنة الأولى ابتدائي من 4 مايو إلى 31 مايو 2025 ولكن يتطلب ذلك توفير الشروط المطلوبة من أجل التسجيل كما يلي بكل التفاصيل:

في بداية الأمر التسجيل يخص الأطفال المولودين حتى 31 ديسمبر 2019.

الطفل يجب ألا يكون قد سبق له الالتحاق بالمدرسة من قبل.

لا بد من توفير المستندات المطلوبة للتسجيل ومنها شهادة ميلاد الطفل.

توفير نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لأحد الأولياء.

لا بد من توفير وثيقة تثبت مكان الإقامة مثل بطاقة الإقامة أو شهادة العمل.

خطوات تسجيل السنه الأولي ابتدائي