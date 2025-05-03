“مرح وسعادة 24 ساعة” .. تردد قناة وناسة الجديد على نايل وعرب سات 2025

لقد تزايد البحث على تردد قناة وناسة الجديد حيث كسبت القناة الفضائية في الفترة الأخيرة ثقة الأباء والأمهات بل نالت إعجاب الكثير من المتابعين لقنوات الأطفال لذلك سوف نوضح لكم تردد قناة وناسة كيدز للأطفال من أجل مشاهدة جميع البرامج والأغاني المقدمة للطفل العربي الصغير على مدار 24 ساعة بدون انقطاع لأنها قناة مجانية غير مشفرة ومتاحة للجميع.

تردد قناة وناسة الجديد

أصبحت قناة وناسة كيدز من القنوات الفضائية التي تقدم أغاني شيقة وممتعة أسعدت الأطفال الصغيرة ولها شعبية واسعة في البلاد العربية لذلك سوف نقوم بتوضيح التردد مع طريقة تنزيل القناة الفضائية من أجل مشاهدة ومتابعة جميع البرامج والأغاني المقدمة للأطفال من خلال قناة وناسة كيدز لذلك إليكم جميع التفاصيل لمشاهدة الصورة والصوت بأعلى جودة.

تردد قناة وناسة على نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة وناسة على عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

طريقة إضافة قناة وناسة إلى جهاز الاستقبال