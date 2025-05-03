خطوات تثبيت تردد قناة كراميش KARAMESH KIDES TV .. نزلها وثبتها الآن بأعلى جودة 2025

تردد قناة كراميش الفضائية للأطفال من القنوات التي تقدم محتوى حصري بأغاني جديدة تسعد العديد من الأطفال الصغيرة ولها قاعدة جماهيرية كبيرة في تزايد مستمر بسبب نجاح المواسم السابقة لذلك سوف نوضح لكم تردد قناة كراميش التي نالت إعجاب الملايين من المتابعين لقنوات الأطفال كما سوف نوضح لكم طريقة تنزيل القناة الفضائية على جهازك الشخصي بكل سهولة.
تردد قناة كراميش
أصبحت قناة كراميش الفضائية من القنوات المفضلة للأطفال الصغيرة حيث تقدم أغاني سوسو التي تعتبر ضمن أسباب نجاح القناة الفضائية كما تتميز القناة بأنها متاحة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات بدون تشفير وبجودة ممتازة في الصوت والصورة لذلك سوف نقوم بتوضيح التردد الحالي للقناة الفضائية من أجل متابعة جميع برامجها الغنائية على مدار اليوم بدون انقطاع للقناة الفضائية.
تردد قناة كراميش على نايل سات 2025
- التردد: 11605
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
تردد قناة كراميش على عرب سات 2025
- التردد: 11390
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
ما هي خطوات تنزيل تردد قناة كراميش؟
لضبط قناة كراميش الفضائية للأطفال على جهاز الاستقبال الخاص بك عليك اتباع الخطوات التالية:
- قم بفتح الشاشة والريسفير ثم افتح قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم.
- بعد ذلك اختر البحث اليدوي وليس البحث الآلي.
- إضافة تردد جديد مع تحديد القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.
- سجل كافة البيانات الخاصة بالتردد حيث يجب كتابة معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب.
- بعد ذلك عليك البحث ثم احفظ القنوات الجديدة بعد انتهاء عملية البحث على قناة كراميش الفضائية.