الحكومة الأردنية تكشف عن خطوات التقديم على قرض الاسكان العسكري والشروط المطلوبة

الاسكان العسكري في المملكة الهاشمية الأردنية من الموضوعات التي تزايد عليا البحث في الفترة الأخيرة حيث يعتبر برنامج الإسكان العسكري في الأردن من أهم البرامج المقدمة إلى العاملين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من خلال توفير لهم شقق سكنية ملائمة ذلك تحت إشراف مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية لذا سوف نقوم توفير الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على الدعم.

الاسكان العسكري

في بداية الأمر يعتمد برنامج الإسكان العسكري على تقديم قروض ميسرة لشراء أو بناء وحدات سكنية كذلك يمكن تمويل شراء الأراضي السكنية كذلك تقديم دعم موظفي القوات المسلحة لتوفير لهم سكن ملائم أو استكمال البناء للمساكن الموجودة بالفعل كما يوفر البرنامج المساهمة في تسديد القروض السكنية السابقة التي تم الحصول عليها من جهات تمويلية أخرى.

شروط طلب قرض الإسكان في الأردن

يشترط أن يكون المتقدم من العاملين أو المتقاعدين في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية.

لا بد عدم الاستفادة السابقة من قرض الإسكان العسكري.

كما يفضل التسجيل المسبق في قاعدة بيانات مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية.

كذلك تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة لإثبات الأهلية في دولة الأردن.

ما هي خطوات الاستعلام عن الاسكان العسكري

في بداية الأمر يمكن الاطلاع على الأهلية للحصول على القرض عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة من خلال الخطوات التالية: