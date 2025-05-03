ظهرت نتيجة اللوتري الأمريكي.. منحة مجانية إلى دولة أمريكا

نتيجة اللوتري الأمريكي، هي من أكثر المواضيع بحثًا في الوقت الحالي، وذلك بعد إعلانها من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، حتى أنها تضمن فرصة للهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية، ناهيك عن عدم تحميل التكاليف على المسافر أو المقبول في هذه المنح، وعليه سنتعرف معًا على إجراءات الإستعلام عن المقبولين في نتيجة اللوتري الأمريكي خلال السطور التالية.

الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2025

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي أمام كافة المتقدمين، بناءً على ما يلي:-

قم بزيارة موقع نتيجة القرعة عبر الإنترنت.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات أو الخيارات.

ومن ثم قم بالنقر على ” Continue”.

بعد ذلك يُرجى إدخالك إلى كافة المعلومات الخاصة بالمتقدم.

مع إدخالك إلى رقم التأكيد.

فيما ستتمكن بعدها من النقر على زر “بحث”.

حتى تتأهل من معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة في اللوتري الأمريكي.

ما هي شروط التقديم في قرعة أمريكا؟

أما عن الشروط الواجب اتباعها لكي تتمكن من التقديم في قرعة اللوتري الأمريكي عبر الإنترنت، فجاءت كما يلي:-