عواقب حاسمة لمنع الوقوع بها! .. غرامات الحج بدون تصريح بداخل المملكة العربية السعودية

وزارة الحج والعمرة وضعت مجموعة من القرارات المصيرية في موسم الحج من أجل المحافظة على النظام في تلك الفترة لذلك يبحث المواطنين السعوديين والسعوديات على غرامات الحج بدون تصريح حيث تحرص الحكومة السعودية على تنظيم موسم الحج وضمان أمن وسلامة الحجاج لذلك شددت السلطات على ضرورة الالتزام بالحصول على تصريح رسمي لأداء مناسك الحج وقد تم فرض عقوبات صارمة على من يخالف هذه التعليمات ضمن حملة لا حج بلا تصريح لذلك سوف نوضح التفاصيل في مقال اليوم.

غرامات الحج بدون تصريح

هناك مجموعة من التساؤلات حول العقوبات على من يؤدي الحج بدون تصريح لذلك إليكم جميع غرامات الحج بدون تصريح كما يلي:

وضعت وزارة الحج والعمرة غرامة مالية حيث يتم فرض غرامة مالية قدرها 20,000 ريال سعودي على كل من يضبط أثناء أداء أو محاولة أداء الحج دون تصريح رسمي.

كذلك في حالة من يدخل مكة أو المشاعر المقدسة بتأشيرة زيارة خلال الفترة من 1 ذو القعدة حتى 14 ذو الحجة 1446هـ الموافق 29 أبريل إلى 11 يونيو 2025 فقط لا غير

فرض الترحيل والمنع من الدخول حيث في حالة كان المخالف من المقيمين داخل المملكة يتم ترحيله إلى بلده.

كذلك منعه من دخول المملكة لمدة تصل إلى 10 سنوات.

ما هي العقوبات على من يسهل الحج بدون تصريح

فرض غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي تفرض على كل من يقدم طلب تأشيرة زيارة لشخص ينوي أداء الحج لمن ينقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة أو المشاعر كذلك من يوفر المأوى أو يتستر أو يساهم بأي وسيلة في تسهيل بقاء الزائرين داخل نطاق الحج.