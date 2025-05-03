بشرى سارة .. هل يوجد تأجيل في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 1446؟ .. التعليم تكشف

أعلنت وزارة التعليم السعودية موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في المملكة لهذا العام الدراسي بالنسبة للاختبارات الشفوية والتحريرية، كما كشفت أيضا عن موعد إعلان النتائج الذي يبدأ من يوم الخميس الموافق 23 من ذو الحجة.
اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 1446
تم الإعلان عن موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث من هذا العام الدراسي من قبل وزارة التعليم السعودية وهذا الموعد هو
- تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثالث بداية من يوم الأحد الموافق 19 من ذو الحجة والذي يوافق يوم 15 من شهر يونيو من هذا العام للاختبارات التحريرية.
- تبدأ الاختبارات الشفوية والعملية في المملكة بداية من يوم 27 من ذو القعدة والذي يوافق يوم 25 من شهر مايو هذا العام.
جدول اختبارات الفصل الدراسي الثالث
تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثالث لمعظم محافظات المملكة للاختبارات الشفوية والتحريرية بداية من المواعيد الآتية
- تبدأ الاختبارات الشفوية في الرياض بداية من يوم 27 من ذو القعدة والاختبارات التحريرية بداية من يوم 19 من ذو الحجة.
- تبدأ الاختبارات الشفوية في مكة المكرمة بداية من يوم 24 من ذو القعدة والاختبارات التحريرية بداية من يوم 17 من ذو الحجة.
- تبدأ الاختبارات الشفوية في جدة من يوم 27 من ذو القعدة والاختبارات التحريرية بداية من يوم 19 من ذو الحجة.
- تبدأ الاختبارات الشفوية في الأحساء من يوم 27 ذو القعدة إلى يوم 2 من ذو الحجة والاختبارات التحريرية من يوم 19 من ذو الحجة حتى يوم 1 من محرم.