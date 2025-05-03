بشرى سارة .. هل يوجد تأجيل في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 1446؟ .. التعليم تكشف

أعلنت وزارة التعليم السعودية موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في المملكة لهذا العام الدراسي بالنسبة للاختبارات الشفوية والتحريرية، كما كشفت أيضا عن موعد إعلان النتائج الذي يبدأ من يوم الخميس الموافق 23 من ذو الحجة.

اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 1446

تم الإعلان عن موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث من هذا العام الدراسي من قبل وزارة التعليم السعودية وهذا الموعد هو

تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثالث بداية من يوم الأحد الموافق 19 من ذو الحجة والذي يوافق يوم 15 من شهر يونيو من هذا العام للاختبارات التحريرية.

تبدأ الاختبارات الشفوية والعملية في المملكة بداية من يوم 27 من ذو القعدة والذي يوافق يوم 25 من شهر مايو هذا العام.

جدول اختبارات الفصل الدراسي الثالث

تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثالث لمعظم محافظات المملكة للاختبارات الشفوية والتحريرية بداية من المواعيد الآتية