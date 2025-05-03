الحق ذاكر مافيش وقت ! .. كم يوم باقي على الامتحانات الترم الثاني 2025 لجميع الصفوف

تم الإعلان عن موعد امتحانات نهاية العام لجميع المراحل التعليمية في جميع محافظات مصر من قبل وزارة التربية والتعليم من أجل الاستعداد لها، وقد حددت الوزارة الجدول الزمني للامتحانات بما يتماشى مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025.

كم يوم باقي على الامتحانات

تم الإعلان عن موعد امتحانات نهاية العام لجميع المراحل التعليمية في مصر هذا العام الدراسي وهذا الموعد هو

يعتمد نظام التقييم في الصف الأول والثاني الابتدائي على التقييم المستمر على مرحلتين.

تبدأ المرحلة الأولى للصف الأول والثاني الابتدائي من يوم الأحد الموافق 11 من مايو حتى يوم الخميس الموافق 15 من نفس الشهر.

المرحلة الثانية تبدأ من يوم الأحد الموافق 11 من مايو حتى يوم الخميس الموافق 22 من نفس الشهر.

امتحانات الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي من يوم الأحد 18 من مايو وهي موعد اختبارات المواد الغير مضافة إلى المجموع.

اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي من يوم السبت الموافق 24 من مايو وحتى يوم الخميس الموافق 29 من نفس الشهر

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن موعد بداية امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام الدراسي وهذا الموعد هو