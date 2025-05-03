الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2023 المؤجلة بالإسم فقط

اعتمدت وزارة التربية والتعليم السودانية نتيجة الشهادة السودانية2023 المؤجلة، بعد أن شهدت مواقع التواصل الإلكترونية إقبال العديد من طلاب وأولياء الأمور بالبحث علي نتائجهم خلال الفترة الماضية، ذلك لأهمية هذه السنه الدراسية في مستقبل الطلاب الأكاديمي والتي من خلال اجتيازها يتمكن الطالب الانتقال إلي المرحلة الجامعية، بالإضافة إلي انه قد تم تأجيلها بسبب الظروف الصعبة والغير مستقرة التي كانت تمر بها البلاد خلال الفترة الماضية، علما بأنه من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم طريقة الاستعلام علي النتائج عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلي المدارس إليكم التفاصيل.

آلية الاستعلام علي نتيجة الشهادة السودانية 2025

وضحت وزارة التربية والتعليم بالسودان عن الخطوات اللازمة من اجل الاستعلام علي نتائج الشهادة السودانية وتتمثل هذه الخطوات في التالي:

أولا: زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم السودانية.

ثانيا: قم بالنقر علي أيقونة الخدمات التعليمية الإلكترونية.

ثالثا: يتطلب تحديد خدمة الاستعلام والبحث علي نتيجة الشهادة السودانية.

رابعا: اكتب الاسم، رقم الجلوس، حدد السنه الدراسية.

خامسا: انقر علي أيقونة الاستعلام.

أخيرا: يتم إظهار نتيجة الطالب، مع بيان المجموع الكلي له.

طرق للاستعلام علي نتائج الشهادة السودانية 2023 المؤجلة

بعد الإعلان علي نتائج الشهادة السودانية رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم يتاح لجميع الطلاب المقيدين بهذه السنه الدراسية الاستعلام علي نتائجهم من خلال: