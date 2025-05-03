طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين شهر يونيو 2025 العراق

تتصدر المواقع الإلكترونية من قبل العديد من المواطنين بالعراق بمعرفة التفاصيل اللازمة من اجل الاستعلام علي رواتب المتقاعدين، حيث أتاحت وزارة المالية العراقية علي الخدمة الإلكترونية لجميع الأشخاص بالاستعلام علي موعد صرف رواتبهم، تعد هذه الرواتب هي المصادر الرئيسية التي من خلالها تساعدهم علي مواجهة أعباء الحياة وتلبية جميع متطلباتهم واحتياجاتهم علي مدار الشهر لحين صرف راتب الشهر التالي، عبر السطور القادمة سنوضح لكم آلية الاستعلام علي رواتب المتقاعدين بالعراق ابقوا معانا.

خطوات الاستعلام علي رواتب المتقاعدين بالعراق 2025

من خلال اتباع هذه الخطوات التالية يمنكم الاستعلام علي رواتب المتقاعدين بالعراق دون الحاجة للذهاب إلي الهيئات الحكومية حيث تم تقديم هذه الخدمة للمتقاعدين تسهيلا وتيسيرا عليهم بمعرفة جميع التفاصيل التي تتعلق برواتبهم، حيث تتمثل هذه الخطوات في:

أولا: يرجي التوجه إلي الموقع وزارة المالية العراقية الإلكتروني.

ثانيا: اضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثالثا: قم بتحديد الخدمة الإلكترونية من خلال النقر علي أيقونة الاستعلام علي رواتب المتقاعدين 2025.

رابعا: ادخل البيانات الشخصية الخاص بك مثل الاسم، رقم الهوية الوطنية، قم بتحديد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه.

خامسا: اضغط علي زر البحث.

أخيرا: علي الفور يتم الإعلان عن موعد نزول رواتب المتقاعدين.

شروط الحصول علي رواتب المتقاعدين بالعراق 2025

وضعت الهيئة العامة للمتقاعدين بالعراق علي عدة شروط أساسية يجب أن تتوافر بهم من اجل استحقاق رواتب المتقاعدين قرأ المعايير التالية: