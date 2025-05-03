بداية العد التنازلي على عيد الاضحى المبارك 2025 في مصر والوطن العربي

تم الإعلان عن موعد عيد الاضحى المبارك هذا العام وفقا للحسابات الفلكية وبعد حدوث اقتران لهلال شهر ذو الحجة وقد يستمر الهلال لبضع دقائق تختلف على حسب كل دولة عربية، كما تستمر الإجازة مدة خمسة أيام متتالية.

عيد الاضحى المبارك

تم الإعلان عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك هذا العام، وهذا الموعد هو

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم الخميس الموافق 5 من يونيو هذا العام وهو يصادق يوم وقفة عرفات.

تستمر إجازة عيد الأضحى المبارك حتى يوم الاثنين الموافق 9 من يونيو هذا العام وفقا للحسابات الفلكية.

يبدأ الهلال في السماء في تمام الساعة الخامسة والثلاثون فجر يوم الثلاثاء 27 من مايو.

من المتوقع أن يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة بعد غروب الشمس ويبقي في سماء باقي محافظات الجمهورية من 40 إلى 49 دقيقة.

يبقي الهلال في العواصم والمدن العربية والإسلامية ما بين 9 إلى 59 دقيقة

مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك

تم الإعلان عن مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك التي تستمر مدة خمسة أيام متتالية وهذه المواعيد هي: