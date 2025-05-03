طريقة تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة الحلقة 191 المؤسس عثمان “هنـــــــــــا”

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من أبرز القنوات التي تقوم بتقديم المحتوى الدرامي التاريخي في الوطن العربي وخاصة مع تصاعد الاهتمام بالمسلسلات الإسلامية التي تجسد حقب طويل من الزمن في التاريخ الإسلامي وتكتسب القناة شهرة واسعة بسبب عرضها لأشهر المسلسلات ومنها قيامة عثمان الموسم السادس ومسلسل وصلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني.

تردد قناة الفجر الجزائرية

إذا كنت من عشاق المسلسلات التاريخية التركية فمن المؤكد أنه يرغب الشخص في معرفة التردد الخاص بقناة الفجر الجزائرية على نايل سات وهذا التردد هو

تردد القناة: 12034

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3 / 4

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات

يمكن ضبط قناة الفجر الجزائرية على عرب سات بكل سهولة لمتابعة المسلسلات التركية المدبلجة وذلك من خلال هذا التردد

تردد القناة: 11034

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/ 6

طريقة ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر بكل سهولة لمتابعة اشهر المسلسلات التركية عن طريق اتباع الخطوات الآتية