بشكل رسمي .. سعر مواصفات samsung galaxy a36 5g في الأسواق المصرية 2025

أعلنت شركة سامسونج مؤخرًا عن هاتف samsung galaxy a36 5g بمواصفات عالية ومميزات جيدة تجعله رائد بين سلسلة هواتف سامسونج حيث أنه مزود بمعالج قوي والاهتمام بجودة الكاميرا الأمامية والخلفية كما أنه مزود بشاشة قوية وتصميم أنيق وفخم.

مواصفات samsung galaxy a36 5g

توجد عدة مواصفات عالية مزودة في هاتف samsung galaxy a36 5g وهذه المواصفات تتمثل في الآتي:

المعالج سناب دراجون 6 ثماني النواة وحدة التخزين/الرام 128/256 جيجا مع 6/8 جيجا رام نوع الشاشة Amoled حجم الشاشة 6,7 بوصة نظام التشغيل اندرويد 15 لون الهاتف رمادي وأزرق وبينك نوع الشريحة Nano sim عدد الشرائح شريحتين

مميزات هاتف samsung galaxy a36 5g

توجد عدة مزايا جيدة في هاتف samsung galaxy a36 5g

التي تم إصداره مؤخرًا والتي تجعله رائد بين الهواتف الأخرى، وهذه المميزات تتمثل في الآتي:

يدعم الهاتف شبكات اتصال الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

كما أنه يدعم مستشعرات التقارب والتسارع والبوصلة.

مقاوم للماء الخفيف والغبار.

سعة البطارية كبيرة.

يدعم خاصية الشحن السريع بقوة تصل إلى 45 واط.

جودة الكاميرا الأمامية والخلفية عالية.

تصميم ممتاز وأنيق مصنوع من الزجاج.

مزود بشاشة تدعم 120hz.

صوت السماعات الخارجية من النوع ستيريو القوي.

عيوب هاتف samsung galaxy a36 5g

على الرغم من وجود العديد من المميزات التي يتمتع بها تلك الهاتف أنه لديه بعض العيوب البسيطة ومنها ما يلي: