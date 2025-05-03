أبشروا “مدتها 10 أيام كاملين” .. اجازة عيد الاضحى المبارك في مصر 2025

فريق عمل البديل تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
أبشروا “مدتها 10 أيام كاملين” .. اجازة عيد الاضحى المبارك في مصر 2025

ينتظر المسلمين موعد إجازة عيد الأضحى هذا العام في مصر من أجل قضاء وقت من الراحة وإقامة العادات والتقاليد المشهورة في تلك العيد وزيارة الأهل والأقارب كما تم تحديد موعد ظهور هلال شهر ذي الحجة التي يتم بناء عليه تحديد موعد عيد الاضحي.

اجازة عيد الاضحى المبارك

وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية تم تحديد موعد إجازة عيد الأضحى المبارك هذا العام في مصر وهذا الموعد هو

  • تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم الخميس الموافق 5 من يونيو هذا العام وهو يصادق يوم وقفة عرفات.
  • تستمر إجازة عيد الأضحى المبارك حتى يوم الاثنين الموافق 9 من يونيو هذا العام وفقا للحسابات الفلكية.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2025

تم الكشف عن عدد الإجازات الرسمية المتبقية في مصر في هذا العام الحالي وهذه الإجازات تتمثل في الآتي:

  • إجازة يوم وقفة عرفات توافق يوم 5 من شهر يونيو.
  • إجازة عيد الأضحى المبارك توافق يوم 6 من يونيو.
  • تبدأ إجازة عيد الاضحي المبارك من هذا العام في يوم 7 من يونيو.
  • إجازة رأس السنة الهجرية تبدأ من يوم الخميس الموافق 26 من يونيو.
  • تبدأ إجازة ثورة 30 من يونيو في يوم 30 من الشهر.
  • إجازة عيد ثورة 23 يوليو في مصر تبدأ من يوم 23 من يوليو الموافق الأربعاء.
  • اجازة المولد النبوي الشريف تبدأ من يوم الخميس الموافق 4 من سبتمبر.
  • اجازة عيد القوات المسلحة توافق يوم الخميس 6 من أكتوبر هذا العام
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فريق عمل البديل

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