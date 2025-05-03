رسميًا .. تبكير موعد صرف رواتب الموظفين شهر مايو 2025 بمناسبة عيد الأضحى

يود الكثير من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري في الدولة معرفة موعد صرف مرتبات شهر مايو بعد قرار تبكير الصرف، حيث تم تحديد موعد ايام الصرف من قبل وزارة المالية ويمكن صرفها من عدة أماكن مختلفة مثل البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي لتجنب حدوث الازدحام.

تبكير موعد صرف رواتب الموظفين شهر مايو

تم تحديد موعد صرف رواتب الموظفين من قبل وزارة المالية لشهر مايو بعد تبكير موعد الصرف على أن تكون في الموعد التالي:

يبدأ صرف رواتب الموظفين عادة من يوم 24 من كل شهر ميلادي.

تم تبكير موعد صرف الراتب الخاص بشهر مايو على أن يكون في 22 من مايو.

تم تحديد خمسة أيام متتالية لصرف الرواتب، وثلاثة أيام لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين في القطاع الحكومي.

طمأنت الحكومة الموظفين أن المرتبات سوف يتم ضخها في الحسابات البنكية بشكل منتظم دون اي تأخير وفقا للجدول الزمني المعلن، كما شددت على عدم حدوث ازدحام على أماكن الصرف.

أماكن صرف مرتبات شهر مايو

تم الإعلان عن العديد من الأماكن التي يمكن صرف مرتبات شهر مايو من خلالها وهذه الأماكن تتمثل في الآتي