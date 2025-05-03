تثبيت تردد قناة بين سبورت الجديد على الأقمار الصناعية الان

تعد قناة beIN SPORTS من القنوات الفضائية التي تبث العديد من المباريات العالمية والمحلية أيضا باستخدام جودة عالية من خلال تغطية شاملة لجميع البطولات الرياضية التي يتم بثها عبر القناة، تتضمن مباريات كاس آسيا وكأس أمم أفريقيا، الدوري الأسباني، الدوري الانجليزي، بالإضافة إلي أنها تحتوي علي افضل المعلقين المتميزين والمحترفين من خلال استوديوهات التحليلية الخاصة بها، عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنوضح لكم الترددات الجديدة الخاصة بالقناة إليكم التفاصيل.

تردد قناة بي ان سبورت علي النايل سات 2025

إليكم الترددات الجديدة بالقناة الرياضة بي ان سبورت عبر النايل سات من خلال اتباع البيانات التالية:

تم تعديل تردد القناة إلي: 12245.

من خلال الاستقطاب: عمودي.

علي معدل ترميز: 27500.

مؤشر تصويب خطأ القناة: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت عبر العرب سات بجودة HD

التردد الجديد الخاص بالقناة: 12379.

عبر معدل ترميز: 27500.

الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 3/2.

طريقة تنزيل قناة بي ان سبورت علي التلفاز

لتحميل الترددات الجديدة بقناة بي ان سبورت الرياضية وسماع جميع المباريات التي يتم بثها عبر هذه القناة ينبغي اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في: