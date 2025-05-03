تردد قناة وناسة نايل سات وعرب سات الجديد

استقبل قناة وناسه بجودة HD وبتقنيات حديثة يمكنكم تحميل قناة وناسه عبر شاشات التلفاز تعتبر قناة وناسه من القنوات الكرتونية التي يتم بث برامجها المتنوعة والمختلفة علي مدار اليوم دون انقطاع بسبب الفواصل الإعلانية وغيرها مما تعمل علي إزعاج الطفل أثناء المشاهدة، تساعد الصغار في تعلم الأرقام والحروف باللغة الانجليزية والعربية بطريقة جذابة من خلال استخدام رسوم متحركة وألوان ساطعه تعمل علي جذب انتباههم أثناء المشاهدة، عبر هذا السياق سنوضح لكم الترددات الحديثة مع شرح بخطوات تنزيلها علي التلفاز بطريقة سهلة.

تردد قناة وناسه عبر النايل سات

الآن يمكنكم ضبط قناة وناسه عبر تردداتها علي النايل سات بجودة HD من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد الجديد: 11430.

معامل الترميز:27500.

مؤشر الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة وناسه علي العرب سات

لضمان مشاهدة جميع برامج قناة وناسه بدون تشويش أو انقطاع قم بتحميلها عبر تردداتها علي العرب سات من خلال إدخال البيانات التالية:

تردد القناة: 11270.

معدل التصويب: 4/3.

رمز القناة: 27500.

الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

خطوات تنزيل الترددات الجديدة بقناة وناسه

أولا: انقر علي قائمة الإعدادات من الريموت كنترول الخاص بجهاز الريسيفر.

ثانيا: انقر علي أيقونة التركيب اليدوي.

ثالثا: قم بتحديد القمر الصناعي.

رابعا: اكتب التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، معالم تصحيح الخطأ.

خامسا: انقر علي أيقونة التنزيل.

أخيرا: قم بالضغط علي خانة حفظ القناة.

خصائص قناة وناسه