تردد قناة ميكي الجديد لضحك الأطفال على الاقمار الصناعية

يبحث العديد من أولياء أمور الصغار علي وسائل تسلية حديثة تعمل علي تنمية مهاراتهم علي مدار اليوم، لذا تعد قناة ميكي كيدز واحدة من افضل القنوات الفضائية التي تختص بعرض العديد من البرامج المتنوعة والمختلفة حيث تبث البرامج التعليمية والثقافية والترفيهية، جميع برامجها يتم دبلجتها باللغة العربية وذلك لكي تساعد جميع الصغار في دول العربية علي فهم المحتوي الذي يتم بثه علي القناة، منذ أن تم انطلاقها حظت بنسب جماهيرية كبيرة من قبل الكثير من الأطفال، يبحث علي تردداتها العديد من المشاهدين وذلك بعد أن تم نقله بجودة HD عبر شاشات التلفاز عبر السطور القادمة سنسرد لكم جميع التفاصيل.

تردد قناة ميكي كيدز عبر النايل سات

نزل ترددات قناة ميكي كيدز عبر شاشات التلفاز ومشاهدتها علي مدار اليوم من خلال البيانات التالية:

التردد الخاص بالقناة: 11528.

عبر الاستقطاب: أفقي.

من خلال مؤشر تصويب: 6/5.

عبر الترميز التالي: 27500.

تردد قناة ميكي عبر العرب سات 2025

إليكم بيانات التردد الخاص بقناة ميكي ماوس من خلال الخطوات التالية:

تم تعديل تردد القناة إلي: 11275.

عبر مؤشر استقطاب: أفقي.من خلال معامل ترميز: 27500.

تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

خطوات استقبال قناة ميكي كيدز عبر شاشات التلفاز