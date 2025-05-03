“غونجا تضحي بحياتها”.. اعلان مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 191 وموعد عرضها عبر القنوات الناقلة

يواصل مسلسل المؤسس عثمان تألقه كأحد أبرز وأشهر الأعمال الدرامية التركية التاريخية، إذ يحظى بجماهيرية واسعة في الوطن العربي وخارجه، تدور أحداث المسلسل حول مسيرة البطل الغازي عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية الذي تولى زمام القيادة بعد وفاة والده، ليبدأ رحلة كفاح طويلة من أجل تأسيس دولة قوية تنهض من بين الركام وتنهض على أنقاض الضعف والانقسام.

اعلان مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 191

كشف الإعلان الدعائي للحلقة رقم 191 عن أحداث مصيرية ومواجهات مرتقبة، كان أبرزها ظهور البطل عثمان في مواجهة مباشرة مع القائد الصليبي جلاديوس، وهو من الشخصيات الجديدة التي تمثل خطرًا كبيرًا على استقرار الدولة، مما زاد من حدة الترقب وطرح تساؤلات عديدة حول مستقبل المواجهة ومصير عثمان.

كما أظهر الإعلان مشهدًا مؤثرًا يجمع بين السيدة غونجا وزوجها علاء الدين، حيث حاولت الأخيرة إنقاذه من قبضة المغول، في موقف بطولي يعكس تضحيتها، إلا أن هذه المحاولة أدت إلى إصابتها بسهم نافذ، مما يجعل المشاهدين في انتظار الحلقة المقبلة بشغف لمعرفة ما إذا كانت ستنجو أم لا.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 191

من المقرر عرض الحلقة 191 يوم الأربعاء 7 مايو 2025 عبر قناة ATV التركية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، بينما تعرض الحلقة مترجمة إلى العربية في اليوم التالي على قناة الفجر الجزائرية، وذلك يوم الخميس 8 مايو 2025 الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تردد القنوات الناقلة للحلقة 191 من مسلسل المؤسس عثمان

لمتابعة الحلقة الجديدة بجودة عالية ودون انقطاع، إليك تفاصيل الترددات الرسمية للقنوات التي تبث المسلسل:

قناة ATV التركية – عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

قناة الفجر الجزائرية – عبر القمر الصناعي نايل سات