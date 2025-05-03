تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات بجودة هائلة الان

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من أبرز القنوات الفضائية التي لاقت قبولاً كبيرًا في الفترة الأخيرة، ناهيك عن أن القناة تقدم الكثير من المسلسلات التاريخية المتمثلة في قيامة عثمان وصلاح الدين الأيوبي ومسلسل السلطان محمد الفاتح، وغيرها من الأعمال الفنية الأخرى، ناهيك عن إمكانية تنزيل القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، بناءً على ما نكشفه لكم في مقال اليوم.

تردد قناة الفجر الجديد على القمر الصناعي نايل سات

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الحديث لقناة الفجر الجزائرية الجديد، فجاءت كما على النحو الأتي:-

القمر الصناعي النايل سات.

ترددها الحديث 12034.

استقطابها يكون أفقي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

تردد قناة الفجر الجزائرية الثاني على العرب سات

وعن البيانات المعنية بتنزيل التردد الثاني لقناة الفجر الجزائرية فجاء كما على النحو التالي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

ترددها الثاني 11034.

بينما استقطاب القناة أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

خطوات تثبيت قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي

جاءت أبرز الخطوات الخاصة بتثبيت التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، بناءً على ما يلي:-