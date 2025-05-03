أحلى قناة لطفلك.. ثبت تردد قناة ميكي الجديد على الأقمار الصناعية بسهولة

تردد قناة ميكي من أكثر الترددات التي عليها بحث كبير في الفترة الجارية، نظير أن القناة تقوم ببث محتوى طفولي وكرتون رائع ومميز على مدار الساعة، حتى أن القناة تقوم ببث الأفلام الكرتونية الرائعة على مدار الساعة، فيما يمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القناة على النايل سات والعرب سات، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

تحديث تردد قناة ميكي أطفال

هناك بعض المعلومات التي على إثرها ستتمكن من تنزيل التردد الجديد لقناة ميكي أطفال على القمر الصناعي، ومتابعة كل ما تقدمه القناة دون توقف، بناءً على ما يلي:-

قمر صناعي أول النايل سات.

ترددها الحديث يكون 11259.

استقطابها يكون أفقي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “¾”.

تردد قناة ميكي على العرب سات

وعن البيانات الخاصة بالتعرف على التردد الحديث لقناة ميكي أطفال على الأقمار الصناعية، فجاءت كما يأتي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

ترددها الحديث 11275.

استقطاب القناة فهو أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “4/3”.

خطوات تثبيت قناة ميكي أطفال

هناك بعض الخطوات المعنية بتثبيت قناة ميكي أطفال على النايل سات والعرب سات، بناءً على ما يلي:-