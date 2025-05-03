ظهرت الان.. نتيجة اللوتري الأمريكي 2025 كيف تستعلم عن القرعة وتبدأ خطوات الهجرة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن بدء الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي لعام 2025، والذي يتيح للمتقدمين فرصة نادرة للحصول على البطاقة الخضراء الأمريكية (Green Card)، يتم الاستعلام عبر الموقع الرسمي للبرنامج، اعتبارًا من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ويستهدف هذا البرنامج منح تأشيرات الهجرة العشوائية لأكثر من 55 ألف شخص سنويًا من دول ذات معدلات هجرة منخفضة إلى الولايات المتحدة.

الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2025

للاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2025، يجب اتباع خطوات محددة بعناية لضمان الاطلاع على الحالة الشخصية لكل متقدم، يمكن القيام بذلك من خلال الدخول إلى موقع البرنامج الرسمي والبدء بتنفيذ الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي: dvprogram.state.gov.

الضغط على خيار “Check Status” ومن ثم “Continue”.

إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم التأكيد، اسم العائلة، سنة الميلاد، وكود التحقق.

الضغط على «Submit» لعرض النتيجة.

يتوجب التحقق جيدًا من جميع البيانات المدخلة لضمان دقة النتيجة، علمًا بأن أي خطأ في إدخال المعلومات قد يؤدي إلى فشل الاستعلام.

إجراءات الحصول على التأشيرة بعد الفوز في قرعة الهجرة العشوائية

للحصول على تأشيرة الهجرة عقب الفوز في اللوتري الأمريكي، يتعين على الفائزين الالتزام بتقديم مجموعة من الوثائق والأوراق الرسمية، بالإضافة إلى اتباع الإجراءات المعتمدة من وزارة الخارجية الأمريكية، ويمكن تلخيص هذه الإجراءات كما يلي:

تقديم الوثائق اللازمة مثل جواز السفر، شهادة المؤهل الدراسي، شهادات الخبرة العملية، وصور شخصية بحجم صور جواز السفر.

إتمام عملية إرسال جميع الأوراق إلكترونيًا بشكل دقيق بعد مسحها ضوئيًا.

ملء استمارة DS-260 الموجودة على الموقع الرسمي للهجرة.

الحضور الشخصي إلى القنصلية الأمريكية في الموعد المحدد لإجراء المقابلة الرسمية.

يُطلب من الفائزين دفع رسوم التأشيرة البالغ قدرها 330 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تقديم طلب استثناء أي وثائق مطلوبة في حال تعرضهم لموانع استثنائية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تأشيرة اللوتري الأمريكي 2025

استكمال المستندات المطلوبة يعد العامل الحاسم لاستلام تأشيرة الهجرة الأمريكية 2025، ويتمثل الحد الأدنى من الأوراق الأساسية المطلوبة فيما يلي: