أسعار الأضاحي تخرج عن المألوف مع دخول عيد الأضحى المبارك

شهدت مواقع البحث الإلكتروني من قبل العديد من المواطنين بمعرفه أسعار العجول والأغنام وذلك من اجل أضحية عيد الاضحي المبارك، تعد شعيرة الأضحية واحدة من اعظم الشعائر الدينية التي من خلالها يتقرب العبد إلي الله عزو جل بشرط اقتدار الإنسان من الناحية المالية علي شرائها ووفقا أيضا إلي الشروط الشرعية التي ينبغي أن تتوافر بها مثل خلوها من أي عيوب صحية، شرائها من أماكن موثوق بها، علما بأنه من خلال هذا الموضوع وعبر السطور القادمة سنسرد لكم أسعار العجول والأغنام ابقوا معانا.

أسعار الخرفان في الأسواق اليوم 3 مايو 2025

يبلغ سعر الخرفان البرقي بقيمة تتراوح ما بين 9000 إلي 12000 ألف جنيها.

بينما يبلغ الكيلو القائم بها نحو 245 جنيها.

وصل سعر الخرفان المستوردة بقيمة تتراوح ما بين 6000 إلي 7000 ألف جنيها.

سعر الماعز البلدي يتراوح ما بين 5000 إلي 6000 ألف جنيها.

بينما يصل سعر الماعز المستوردة بقيمة نحو 4000 ألف جنيها.

تبلغ سعر العجول البقري بقيمة تتراوح ما بين 70.000 إلي 80.000 جنيها.

شروط الأضحية

هناك مواصفات معينة يجب أن تتوافر في الأضحية لكي تكون صحيحة ألا وهي: