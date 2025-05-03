ثبت تردد قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعي مجانًا

تردد قناة وناسة الجديد من أبرز الترددات التي عليه بحث كبير في الفترة الحالية، حيث إن القناة تعتبر الأشهر والأبرز في عالم الطفل والكرتون، ناهيك عن بثها إلى الكثير من البرامج التعليمية والترفيهية المميزة، بالإضافة إلى الأناشيد الدينية والأغاني الرائعة التي تقدمها القناة على مدار الساعة، حتى أن شريحة كبيرة من المتابعين يرغبون في استقبال التردد الخاص بالقناة سواء على النايل سات أو العرب سات، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال

جاءت أبرز البيانات الخاصة بالتعرف على التردد الحديث لقناة وناسة أطفال الناقلة لكل ما هو جديد ومميز في عالم الطفل والكرتون، بناءً على ما يلي:-

قمر صناعي “النايل سات”.

تردد القناة يكون “11430”.

بينما استقطابها “أفقي”.

معامل الترميز للقناة “27500”.

التشفير الخاص بالقناة مجاني.

تحديث وناسة أطفال على القمر الصناعي

ولقناة وناسة أطفال تردد أخر على العرب سات، يسهل القيام بالتعرف عليه وتنزيلها على جهازك الرسيفر، وفقًا لما يلي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

تردد القناة الجديد “11270”.

معامل الترميز “27500”.

معامل تصحيح الخطأ “¾”.

استقطاب القناة يكون “عمودي”.

ما تقدمه قناة وناسة أطفال الجديد؟

وعن ما تقدمه قناة وناسة أطفال الجديد على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، فجاء كما يأتي:-