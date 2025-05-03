الحكومة السودانية تُعلن زيادة المرتبات لـ 150%.. سار للسودانيين

أعلنت وزارة المالية في ولاية نهر النيل، برئاسة أميرة أحمد حسن، عن زيادة جديدة في مرتبات الموظفين العاملين بوزارة الأوقاف من أئمة ومؤذنين، بنسبة بلغت نحو 150% عن قيمة المرتب القديم، مؤكدة أنه تم سداد كافة المتأخرات السابقة والخاصة بالأئمة والمؤذنين، مع تعهدها الكامل باستمرار الدفع الشهري على مدار الفترة القادمة، مشيرة إلى أن هذه الزيادة جاءت لتحسين أجورهم وتعتبر خطوة للدعم الاجتماعي والمادي التي يحتاج إليه العاملين في الولاية.

توجيه الشكر والعرفان إلى حكومة ولاية نهر النيل

وبعد قرار الزيادة المُعلن من قبل وزارة المالية، عبر عدد كبير من الأئمة والمؤذنين داخل ولاية نهر النيل، عن امتنانهم وتقديرهم الكبير لحكومة الولاية، وتنفيذ تعهداتها بتسديد جميع المتأخرات مع تطبيق زيادة كبيرة في المرتبات، وعليه فإن بعض الأئمة وهو عبيد علي أبوقرون أثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع وزارة المالية، مع أمله الكبير في استمرارية الدفع الشهري لجميع المرتبات دون تأخير.

تحدي وزارة المالية في تنفيذ جميع الخطط المستهدفة في دعم الموظفين

وفي سياق متصل، عبر المؤذن أحمد بشير، بمسجد القليعة، عن أن التحدي الحقيق لوزارة المالية يكتمن في استمرار الدفع الشهري تجاه هه الفئة من العاملين في الولاية، مع دعوة الحكومة للاهتمام بالأئمة والمؤذنين لدورهم الكبير المبذول داخل الدولة والنصائح والعبر الكبيرة المقدمة للمجتمع، حتى أن إدارات المالية قامت بمطالبة الأئمة والمؤذنين بفتح حسابات داخل البنوك والمصارف من أجل التسهيل عليهم في عمليات الإيداع للمستحقات المالية.